Milan, Moncada: "Fiducia totale in Conceiçao. Il ds è importante, stiamo valutando"

Prima della delicata trasferta di Lecce del Milan, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ha parlato il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada. Tanti i temi caldi, ma è sul futuro tecnico della squadra e della società che il dirigente si è soffermato: "Il mister ha parlato con noi ed è tutta chiara la situazione. Non ci sono problemi con Sergio Conceiçao, abbiamo veramente un bel rapporto - ha commentato a DAZN -. Sono sempre a Milanello con lui, anche Ibrahimovic. Abbiamo lavorato bene in settimana, continuiamo così perché la fiducia è totale".