Milan, Massara: "Todibo? Ci interessa, ma non c'è solo lui"

Il ds del Milan, Frederic Massara, ha parlato prima della sfida di San Siro contro la Sampdoria ed è tornato sulla questione Todibo: "Stiamo valutando varie possibilità, non c'è solo lui - ha detto a Sky - Stiamo studiando vari profili, il mercato è lungo. Sicuramente è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste e nel caso cercheremo altre opportunità. Se guardiamo anche altri ruoli? No, per ora ci concentriamo solo su un difensore, che è quello che ci serve".