Milan, Maldini posa con la maglia away. Totti scherza: "Ricominci capitano?

MILAN

A oltre 11 anni dal ritiro (era il 31 maggio 2009), Paolo Maldini torna a indossare la 'sua' maglia numero 3 del Milan (quella away per l'occasione), scatenando la reazione di tanti campioni del passato. Il post più simpatico quello di Francesco Totti: "Ricominci capitano?". Ma anche apprezzamenti da campioni del calibro di John Terry ("Leggenda"), Roberto Carlos ("Grande capitano"), Carles Puyol e Rivaldo.

"Grazie Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostro Club unico" le parole a corredo della foto, che ha infiammato Instagram. Parole di elogio di tanti ex compagni e colleghi, ma anche una certa nostalgia per i tifosi più appassionati, per quello che è stato un'autentica leggenda del club rossonero, il miglior terzino sinistro della storia del calcio mondiale.

IL POST DI MALDINI