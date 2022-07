Milan, Maldini: "Dimentichiamo l'ebbrezza dello scudetto, concentrati su questa stagione"

MILAN

Il dt rossonero al primo giorno di raduno si rivolge anche ai tifosi presenti: "L'obiettivo è la seconda stella, speriamo di farvi divertire"

Comincia la stagione del Milan, riparte il lavoro di Paolo Maldini, a pochi giorni dalla firma sul rinnovo di contratto come direttore dell'area tecnica rossonera. L'ex capitano è pronto a tuffarsi in una nuova annata in cui la squadra dovrà difendere il titolo di Campione d'Italia e provare a migliorare il proprio percorso europeo: "I ragazzi hanno fatto delle vacanze meritate dopo una stagione fantastica - le sue parole a Milan TV -. Abbiamo ancora l'eco e i ricordi di ciò che è stato, credo che sia giusto ricordarci come siamo arrivati a quel risultato, ma anche voltare pagina ed essere concentrati sugli obiettivi di questa stagione".

A Milanello presenti anche 5000 tifosi, carichissimi per l'inizio della preparazione estiva: "Il loro calore deve essere uno stimolo a fare ancora meglio della scorsa stagione. Come ho detto dobbiamo ricordarci il lavoro fatto per arrivare al successo, ma dimenticarci di quella sensazione inebriante che abbiamo vissuto dopo Sassuolo. È una cosa che rimarrà sempre con noi e che ha cementato il gruppo, ma ora si riparte e ogni anno è diverso".

Prima di vedere la squadra al completo, comunque, ci vorrà ancora qualche giorno: "Siamo sempre a ranghi ridotti, avremo tutti dal 15-16 luglio a causa dei tanti impegni con le nazionali nel finale della scorsa stagione. Manca ancora quello spirito di squadra che c'era, anche perché molti non si conoscono o sono rientrati da prestiti, ma da metà mese tornerà la routine, anche se io dico sempre che ogni giorno a Milanello è un giorno speciale".

Quella che sta per iniziare sarà una stagione particolare, con il Mondiale che la interromperà, di fatto, per circa un mese e mezzo: "Bisognerà abituarsi a quell'idea, come abbiamo fatto col Covid, con le sospensioni, con gli stadi chiusi... Questa sarà una stagione divisa in due, ci sarà un lungo periodo di inattività per chi non andrà al Mondiale, quindi si farà un po' di vacanza, poi un po' di preparazione e poi si ripartirà".

Dopo le parole davanti alle telecamere, sono arrivate quelle rivolte al popolo rossonero presente: "Grazie di tutto, grazie del vostro supporto - ha detto Maldini -. Cercheremo di continuare la strada che abbiamo intrapreso qualche anno fa. Veniamo da una stagione in cui i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, ma l'abbiamo già accantonato. Siamo già tutti concentrati sugli obiettivi della nuova stagione, cioè essere competitivi e cercare la seconda stella. Possiamo promettere che ci saremo come spirito e come valori: speriamo di farvi divertire anche quest'anno".

MASSARA: "L'ANNO SCORSO RIPRISTINATA LA NORMALITÀ, OBIETTIVO MIGLIORARE IN CHAMPIONS"

Anche il ds, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni del canale tematico del club, partendo dai ricordi di una delle sfide decisive dell'anno scorso, Lazio-Milan: "Eravamo tutti provati dalle emozioni di una partita molto bella e consapevoli che quel risultato poteva essere la chiave nella rincorsa verso lo scudetto. Siamo stati bravi a fare quella cavalcata trionfale, che ci ha portato a gioire. I tifosi? Si lavora per regalare emozioni alla gente, dobbiamo continuare a farlo. C'è tanta passione attorno a questa squadra, che ci ha trascinato a fare cose bellissime negli ultimi due anni e mezzo. Dobbiamo mettere nel cassetto i bei momenti, resettare e ricominciare a lottare, perché sarà durissima dalla prima partita".

Gli obiettivi sono chiari: "Vogliamo fare bene ed essere ancora più competitivi in Champions League. Io credo che i calciatori abbiano ancora grandi margini di miglioramento, questa è la nostra convinzione, poi sta a loro e al mister metterla in pratica. È stata ripristinata la normalità di un Milan competitivo, ma la storia ci impone di pensare in maniera ambiziosa. Dobbiamo porci l'obiettivo di migliorare tutti i giorni, consapevoli che sarà ancora più difficile perché possiamo sbagliare poco o niente, ci aspetteranno tutti con un atteggiamento diverso, ci sarà da faticare, ma sicuramente anche da gioire".

GAZIDIS: "RICOMINCIARE CON GRANDE AMBIZIONE"

Un messaggio per l'inizio della stagione è arrivato anche dall'ad, Ivan Gazidis: "È sempre un’emozione essere qui con i tifosi - le sue parole -. Vorrei dire grazie a loro perché sono sempre qua con noi, lo sono stati durante questa stagione speciale e lo saranno anche per la nuova. Dobbiamo ricominciare ancora con ambizione e voglia di migliorare. Dopo un successo come quello della scorsa stagione questa è una sfida, ma noi siamo pronti".

