Milan, Maignan si ferma di nuovo: ancora guai col polpaccio

MILAN

Il portiere rossonero sottoposto a nuovi esami strumentali per valutare l'entità del problema e i tempi di recupero

Il Milan rischia di dover fare i conti con l'assenza di Mike Maignan ancora per parecchio tempo. Il portiere rossonero, che stava lavorando per recuperare dalla lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata in nazionale, è stato costretto a un nuovo stop, sempre per un problema al polpaccio. Maignan è stato immediatamente sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero.

L'ex Lille stava svolgendo ancora lavoro personalizzato dopo il primo ko, risalente al match di Nations League tra Francia e Austria dello scorso 22 settembre. Sembrava potesse recuperare per la sfida di campionato col Monza o, al più tardi, per quella di Champions League contro la Dinamo Zagabria, ma ora l'attesa per rivederlo in campo sembra destinata a prolungarsi.

