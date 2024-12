Milan, Maignan pubblica due storie su Instagram a sostegno di Theo e Calabria

Le dure parole di Paulo Fonseca dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa ("Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene. Non so se nella nostra squadra tutti possono dire questo. Abbiamo l’obbligo di dare e fare tutto per vincere, e non l’abbiamo fatto") hanno scosso l'ambiente Milan. Mike Maignan ha pubblicato due storie su Instagram per mostrare la sua vicinanza a Theo Hernandez e a Davide Calabria, due dei probabili destinatari dello sfogo dell'allenatore portoghese. Un atto di vicinanza ai compagni di squadra dopo tutto quello che è stato detto nelle ultime ore.