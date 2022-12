Milan, si allungano i tempi di recupero per Maignan: nuovi esami tra due settimane

MILAN

Gli esami a cui si è sottoposto il portiere francese hanno confermato che non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio, anche la Supercoppa è a rischio

Il Milan rischia di dover fare a meno di Mike Maignan ancora per diverso tempo. Gli esami a cui si è sottoposto il portiere francese hanno evidenziato come non abbia ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo attanaglia da tempo e che gli ha anche fatto perdere i Mondiali con la Francia. Le sue condizioni verranno rivalutate tra due settimane, è pertanto sicuro che non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la ripresa del campionato, quando i rossoneri affronteranno la Salernitana.

Maignan è fuori da metà settembre, pertanto anche nel caso in cui gli esami che svolgerà a ridosso dell'Epifania dovessero dare esito positivo difficilmente potrà recuperare in tempo per il big match contro la Roma in programma l'8 gennaio. I rossoneri sono poi attesi dagli ottavi di Coppa Italia contro il Torino e dalla trasferta di Lecce, i due appuntamenti che precederanno quello più atteso: la Supercoppa italiana contro l'Inter. L'obiettivo potrebbe essere quello di tornare a riassaporare il campo in una delle due sfide che precedono il derby, che comunque resta a rischio.

PROBLEMA AL BICIPITE FEMORALE PER ORIGI, KO ANCHE KRUNIC E MESSIAS

Nuovi guai anche per Divock Origi, che ha riportato un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. L'attaccante belga sarà rivalutato tra una settimana. Ko anche Rade Krunic e Junior Messias, anche se per entrambi si tratta solo di affaticamento muscolare e verranno controllati dopo Natale.

Vedi anche Mercato Milan: attesa per gli esami di Maignan, si "scalda" Sportiello