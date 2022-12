Milan: attesa per gli esami di Maignan, si "scalda" Sportiello

© Getty Images

Il Milan è rientrato dal ritiro a Dubai. La preparazione verso la ripartenza del campionato (con la Salernitana il 4 gennaio) prosegue a Milanello con l'intermezzo della sfida al Psv Eindhoven del 30 dicembre in Olanda (possibile che nel frattempo la squadra di Pioli affronti un'altra amichevole sui campi di Milanello, come avvenuto con il Lumezzane lo scorso 8 dicembre). Al di là dei rientri degli ultimi nazionali (Leao è atteso subito dopo Natale, Theo e Giroud per il 30 dicembre), la questione più "pressante" in queste ore è quella che riguarda le condizioni di Mike Maignan. Il portiere milanista è sempre alle prese con il problema al polpaccio avuto a settembre che, causa ricaduta successiva, lo ha tenuto ai box negli ultimi tre mesi, privandolo pure del Mondiale. Il recupero si è rivelato più lento del previsto, il muscolo non ha dato le risposte sperate, anche a Dubai il francese non ha potuto forzare come inizialmente previsto, spostando più in là il rientro che a questo punto non avverrà di certo con la Salernitana. Ma per poter formulare previsioni più verosimili occorre attendere l'esito degli esami strumentali cui Maignan si sottoporrà nelle prossime ore. Dalle indicazioni che arriveranno dipende anche il futuro immediato di Sportiello: il portiere dell'Atalanta, in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe infatti anticipare il suo arrivo in rossonero dato per certo a fine stagione proprio per supplire a una prolungata mancanza del titolare rossonero (affiancando Tatarusanu e irribustendo il reparto). Operazione comunque non scontata, semplicemente perché l'Atalanta avrebbe a quel punto bisogno di un vice Musso. Il fatto che proprio nelle ultime ore si sia parlato di un ritorno a Bergamo di Gollini è comunque un indizio di come la trattativa sia in divenire. Prima però, come detto, occorre aspettare gli esami di Maignan: Pioli - e con lui tutti i tifosi milanisti - si augura possa trattarsi di un semplice ritardo sulla tabella di marcia e nulla più.