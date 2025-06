Inter, la commozione di Carboni: "Un bel premio per me, ho sofferto tanto in questi mesi"

"Dedico questo gol alla mia fidanzata". Valentino Carboni è commosso dopo la rete che ha regalato la prima vittoria all'Inter nel Mondiale per Club. "Sono contento per la vittoria perché ce la meritavamo e dovevamo vincere per forza - le sue parole a Dazn nel dopo gara - Una emozione molto grande, ho sofferto tanto in questi mesi, volevo dedicarlo alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono stati vicini in questi mesi. Questo è un premio per lo sforzo che ho fatto. Il gol è un bel premio per me e per la squadra". Parole al miele per capitan Lautaro: "Un esempio grande, adesso lo posso vedere da vicino come si allena, la fame che ha. Cerco di seguire quello che fa e la sua mentalità".