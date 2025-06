Inter, Lautaro: "Dobbiamo essere umili e saper soffrire, c'è da migliorare tanto"

"Dobbiamo alzare il nostro cuore e il nostro orgoglio, essere umili e saper soffrire. Ci dispiace tanto aver preso un altro gol in questo modo, con l'unico tiro subito. Dobbiamo migliorare tanto". Parole di capitan Lautaro Martinez, che con un gran gol ha firmato la rete dell'1-1 contro l'Urawa nella seconda uscita al Mondiale per Club. "Dobbiamo sporcarci le mani contro queste squadre, anche questo serve perché loro abbassano la tua qualità correndo tantissimo e mettendoci tanto cuore - ha detto ancora a Dazn - Ma anche noi siamo umili, altrimenti non avremmo vinto tutti i trofei che abbiamo vinto. Adesso manca l'ultima gara del girone". E ancora: "Le partite saranno tutte così, io vengo dal Sudamerica e ho visto come stanno giocando anche le sudamericane, hanno tanto cuore. Il gol? Me l'aspettavo, quando c'era il calcio d'angolo ho detto questa è la mia opportunità. Quando la vuoi è sicuramente più facile".