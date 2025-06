Urawa, Skorza: "Il modo in cui è arrivato il secondo gol è frustrante"

L'allenatore degli Urawa Red Diamonds, Maciej Skorza ha parlato a DAZN dopo la sconfitta in rimonta subita nel recupero contro l'Inter: "Per noi è un risultato veramente negativo, siamo eliminati da questo torneo. Abbiamo provato a controllare questo match anche se nelle intenzioni avremmo voluto tenere la linea difensiva un po' più avanti, ma l'Inter non ce lo ha reso possibile. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, hanno lavorato duramente ma il modo in cui è arrivato il gol nel recupero è stato veramente frustrante".