Milan, lunedì risonanza magnetica per Pulisic: salterà la Stella Rossa

C'è un po' di preoccupazione in casa Milan per le condizioni di Christian Pulisic, costretto a uscire sul finire del primo tempo della gara di Bergamo contro l'Atalanta per un problema al polpaccio sinistro. "È un indurimento del polpaccio, non credo sia qualcosa di grave", ha detto il tecnico rossonero Paulo Fonseca dopo la gara. A fare chiarezza sull'entità dell'infortunio sarà la risonanza magnetica cui il giocatore verrà sottoposto lunedì. La sua assenza nella sfida di mercoledì sera a San Siro contro la Stella Rossa, valida per la sesta giornata di Champions League, è quasi sicura. Da vedere se 'Capitan America' riuscirà a recuperare in vista della gara di campionato di domenica 15 sempre in casa contro il Genoa.