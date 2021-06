Milan, logo arcobaleno in difesa dei diritti LGBT

I MESSAGGI

I rossoneri si uniscono alla campagna di sensibilizzazione con il messaggio "Love is love, no matter who you love"

Anche il Milan si unisce alla campagna di sensibilizzazione in difesa dei diritti della comunità LGBT. I rossoneri hanno deciso di colorare di arcobaleno il loro logo, inviando sui propri canali social un messaggio: "Love is love, no matter who you love", ossia "l'amore è amore, non importa chi ami". Il club si unisce dunque a Juventus, Barcellona e Chelsea, che avevano preso iniziative simili nei giorni scorsi.

Le società calcistiche scendono dunque in campo in maniera piuttosto netta, in seguito alla decisione della Uefa di impedire che l'Allianz Arena venga illuminato con i colori dell'arcobaleno in occasione della sfida di Euro 2020 tra Germania e Ungheria. L'iniziativa, voluta dal sindaco di Monaco, doveva essere una risposta alla legge che vieta di parlare e di promuovere l'omosessualità ai minori di 18 anni, recentemente approvata dal governo di Budapest.

OLANDA, WIJNALDUM CON LA FASCIA "ONE LOVE"

Anche l'Olanda si schiera a favore dell'inclusività e, negli ottavi di finale, il capitano Georginio Wijnaldum indosserà una speciale fascia al braccio con i colori dell'arcobaleno e la scritta "One Love". La federcalcio olandese ha fatto sapere: "In questo modo speriamo di supportare tutti coloro che si sentono discriminati in qualsiasi parte del mondo".