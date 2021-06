Juventus e Barcellona, l'arcobaleno nel logo in difesa dei diritti LGBT

Se la Uefa dice no alla proposta del sindaco di Monaco di illuminare con i colori dell'arcobaleno l'Allianz Arena per Germania-Ungheria (dopo che il governo ungherese aveva approvato una legge che vieta la promozione dell'omosessualità ai minori), la Juventus mette in chiaro la sua posizione in difesa dei diritti della comunità LGBT colorando la J del proprio logo. "Tutti amano il calcio" scrive sui social il club bianconero, accompagnando il post con l'hashtag #DifferencesMakeTheDifference ("le differenze fanno la differenza"). Anche Barcellona e Chelsea tra le squadre che hanno modificato i colori del logo.