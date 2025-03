Milan, Loftus-Cheek operato di appendicite: fuori un mese

Paura in casa Milan a poche ore dalla sfida in casa del Napoli. Loftus-Cheek, destinato a partire dall'inizio al fianco di Bondo e Reijnders, ha accusato dei forti dolori addominali: gli accertamenti hanno evidenziato un'appendicite acuta ascessualizzata. Niente partita quindi e subito l'operazione chirurgica allo scopo di rimuovere l'appendice: l'intervento, eseguito direttamente a Napoli in via laparoscopica dal professor Francesco Corcione e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito. Dopo un paio di giorni di convalescenza, Loftus-Cheek rientrerà a Milano mentre per un ritorno in campo si dovrà attendere circa un mese.