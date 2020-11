Milan, lesione al bicipite femorale per Ibrahimovic: niente Europa League e Fiorentina

TEGOLA ROSSONERA

Il Milan perde Zlatan Ibrahimovic per infortunio: l'attaccante svedese, durante la sfida vinta contro il Napoli al San Paolo con una sua doppietta, ha riportato la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Nuovi controlli sono previsti tra 10 giorni, ma Ibra - già 10 gol in campionato - salterà sicuramente le sfide di Europa League contro Lille e Celtic, oltre alla gara contro la Fiorentina in campionato.

Il fuoriclasse svedese è uscito anzitempo dal campo dopo un cross dalla sinistra. Dopo aver provato a non sforzare il muscolo su un'azione difensiva di calcio d'angolo, ha alzato bandiera bianca lasciando il posto al giovane Colombo vista anche l'assenza per infortunio di Leao. I tempi di recupero potrebbero essere di 3-4 settimane, ma la prossima tappa per Ibra è stata fissata tra 10 giorni, dopo Lille, Fiorentina e Celtic per valutare la situazione.

Oltre allo svedese, anche Alexis Saelemaekers si è sottoposto a esami strumentali per valutare il problema riportato nel secondo tempo del San Paolo. Per l'esterno belga si tratta di trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra.