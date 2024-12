Milan, l’emergenza continua anche in Supercoppa

“Il problema è che abbiamo tante partite e quando ci sono infortuni si deve gestire. Noi però siamo felici perché non abbiamo quasi nessun infortunio. Voi (giornalisti, ndr) non ne parlate, ma è molto positivo. Ed è così anche perché abbiamo avuto una gestione nei cambi". Da quando Paulo Fonseca ha pronunciato in conferenza stampa queste parole, era il 29 novembre scorso, la ruota della fortuna è decisamente girata in casa Milan: da allora il numero degli infortuni si è impennato e anche se per la partita con la Roma il tecnico portoghese recupera dopo tre mesi e mezzo Bennacer, rischia di dover affrontare la Supercoppa italiana in piena emergenza.