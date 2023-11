Milan, Pioli a Lecce senza Pulisic: chance per Chukwueze

VERSO LECCE-MILAN

Il tecnico rossonero deve rinunciare all'americano, il nigeriano dal 1' per provare a convincere i tifosi

Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce dopo la sbornia Champions con un unico obiettivo in testa: tornare a vincere anche in campionato e confermare di essersi messo alle spalle il momento più difficile della stagione. I rossoneri non vincono da tre partite, contro l'Udinese sono usciti dal campo sommersi dai fischi di San Siro, ma ora vogliono subito invertire la rotta anche per non perdere ulteriore contatto dalla vetta della classifica. Per il match del Via del Mare, che scatterà sabato alle 15, Stefano Pioli dovrà rinunciare a Christian Pulisic: gli esami hanno escluso lesioni, ma l'americano rimarrà ugualmente a riposo. Chance da titolare invece per Samuel Chukwueze, che ha il compito di provare a prendersi la squadra sulle spalle e dimostrare il suo valore dopo un avvio di stagione tra alti e bassi.

Il nigeriano si era infortunato al bicipite femorale nel corso dell'ultima sosta nazionali, ha saltato 4 gare ed è tornato in panchina proprio contro il Psg. Quella di Lecce sarà la sua grande occasione per mettersi in mostra e magari provare anche a sbloccarsi, visto che fin qui ha collezionato 9 presenze ma 0 gol e assist.

Con tutta probabilità verrà schierato proprio al posto di Pulisic, largo a destra nel 4-3-3. Insieme a lui davanti ci sarà Leao, reduce da una grande notte europea, e lo stakanovista Giroud, anche se non è da escludere un turno di riposo per il francese, visto anche il buon ingresso di Okafor contro i parigini.

A centrocampo non si tocca Loftus-Cheek, uno dei giocatori chiave nella vittoria contro la corazzata di Luis Enrique, mentre sembra destinato a riposare Musah. Dal 1' ci saranno Krunic e verosimilmente ancora Reijnders, anche se l'olandese le ha giocate tutte fin qui e non è detto che non rifiati a favore di Pobega. Davanti a Maignan agiranno come da copione Calabria, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez.

Il Milan svolgerà una rifinitura in mattinata, poi partirà per Brindisi nel pomeriggio, dopodiché viaggerà in pullman fino a Lecce. Niente conferenza di Pioli, a parlare sarà direttamente il campo.