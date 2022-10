Milan, Leao non cerca alibi: "Lezioni" | Giroud: "Riscatto con la Juve"

"Lezioni". Niente alibi per la pesante sconfitta del Milan a Stamford Bridge contro il Chelsea: con un post su Instagram che lo vede ritratto in ginocchio, Rafael Leao riconosce i meriti degli avversari, in linea con le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli a fine gara. "Non c'entra la poca esperienza e chi non c'era, dovevamo essere più lucidi e precisi". Olivier Giroud pensa già al riscatto e sabato arriva la partita 'giusta': "Siamo molto dispiaciuti per ieri sera ma teniamo la testa alta con tanta voglia di rifarci contro la Juve".