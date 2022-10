Champions League: Chelsea-Milan 3-0, i rossoneri crollano a Londra

CHELSEA-MILAN 3-0

Dominio dei londinesi a segno con Fofana, Aubameyang e James. Rossoneri sottotono

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan crolla 3-0 in Champions League contro il Chelsea, dice addio al primato nel gruppo E e si fa raggiungere al secondo posto proprio dai londinesi. Gara senza storia quella di Stamford Bridge, con i londinesi che la sbloccano con Fofana in mischia al 24' e soffrono solo nel recupero del primo tempo per le conclusioni di De Ketelaere e Krunic. A inizio ripresa Aubameyang raddoppia dopo un buco di Tomori (56'), poi al 62' James cala il tris, fulminando Tatarusanu con un destro sul primo palo. A guidare il girone c'è il Salisburgo.

LA PARTITA

Troppo Chelsea per un Milan incerottato, stanco e con poche idee, che tiene bene il campo per una ventina di minuti e che poi, una volta andato sotto, costruisce davvero troppo poco e crolla a inizio ripresa. Una sconfitta che fa male a morale e classifica, anche perché i londinesi sono ancora in fase di apprendimento del metodo del nuovo allenatore Potter e sono apparsi tutt'altro che una corazzata inespugnabile. In una serata davvero storta gli unici a salvarsi sono Tatarusanu, che nonostante i tre gol ha fatto anche un paio di buone parate, Kalulu, che ha provato a reggere la baracca quasi da solo, e il solito Leao, meno straripante del solito, ma l'unico lampo della gara rossonera è arrivato dopo una sua eccezionale accelerazione, gettata al vento prima da De Ketelaere e poi da Krunic. A questo punto la sfida di San Siro tra una settimana è cruciale per entrambe le squadre.

Potter recupera tutti, a parte Kanté, e ha solo l'imbarazzo della scelta: 3-4-3 con Koulibaly alla prima da titolare sotto la sua gestione, chiavi del centrocampo affidate a Kovacic e tridente Sterling-Aubameyang-Mount. Formazione obbligata per Pioli, che ha l'infermeria stracolpa: Dest terzino destro, Krunic largo sulla stessa fascia e attacco affidato al grande ex Giroud. Origi è recuperato e parte in panchina. Il Milan parte con personalità contro un Chelsea ancora in rodaggio dopo l'arrivo di Potter al posto di Tuchel, tiene bene il campo ma non riesce mai a innescare le punte. Con il passare dei minuti, i londinesi aumentano la pressione a l5' Tatarusanu si distende e respinge il destro dal limite di Mount. L'ex Thiago Silva, prima impegna il portiere romeno con un colpo di testa centrale alzato sopra la traversa, poi è grande protagonista del gol che sblocca il match: al 24' Tatarusanu respinge il colpo di testa in tuffo del brasiliano, poi Fofana risolve il mischione in area con un destro rasoterra. Il gol mette le ali agli inglesi, trascinati da Mount: l'attaccante inglese si vede respingere da Kalulu un tiro a botta sicura (29'), quattro minuti dopo trova il 2-0 con un delizioso scavetto da posizione defilata ma il gol è annullato per posizione irregolare. Al 38' Potter perde Fofana per un problema al ginocchio: al suo posto Chalobah. Ancora Kalulu tiene in piedi il Milan con un recupero provvidenziale su Sterling (41') e in pieno recupero il Diavolo sfiora il pari: grande accelerazione di Leao, che serve De Ketelaere, Kepa si salva con una mano poi il tiro di Krunic da pochi passi termina altissimo dopo una deviazione.

Pioli non fa cambi e l'inerzia con cambia, con il Chelsea però più preciso e bravo a mandare i titoli di coda nel giro di 6', tra il 56' e il 62': Tomori buca il cross di James e Aubameyang alle sue spalle fa secco Tatarusanu, poi il terzino inglese si mette in proprio e fulmina il vice-Maignan con destro sul suo palo. Il tecnico rossonero capisce che è ormai la partita è andata e fa rifiatare alcuni degli uomini più importanti come Leao, Giroud e Bennacer in vista del match di campionato contro la Juve. Nell'ultima mezzora non succede praticamente nulla e al triplice fischio di Makkelie esplode la festa di Stamford Bridge, per tre punti che rimettono in corsa gli uomini di Potter.

LE PAGELLE

James 7,5 - Nel primo tempo si pesta un po' i piedi con Sterling, nella ripresa mette il turbo e fa la differenza. Suo l'assist per il 2-0 di Aubameyang, poi si mette in proprio e ciao ciao Milan.

Thiago Silva 7 - La carta d'identità dice 38 anni, ma il brasiliano proprio non li dimostra ed è tra i migliori in campo. Annulla Giroud, sempre pericoloso di testa propizia il gol di Fofana che sblocca il match.

Aubameyang 6,5 - Nel primo tempo sembra un pesce fuor d'acqua, avulso dalla manovra e impreciso anche nei passaggi più semplici. Nella ripresa si ricorda di essere un bomber implacabile segna il 2-0 che chiude il match approfittando di un buco di Tomori.

Leao 6 - Non la serata migliore per far vedere numeri e magie al club che tanto lo ha cercato e che probabilmente lo farà anche la prossima estate. Una sola accelerazione degna del suo nome, che gli sciagurati De Ketelaere e Krunic gettano al vento.

Tomori 4,5 - Uno dei grandi ex della gara, il centrale inglese incappa in una di quelle prestazioni che non lo fanno rimpiangere da queste parti. Clamoroso il buco che consente ad Aubameyang di raddoppiare.

Ballo-Touré 4,5 - L'eroe di Empoli passa dalle stelle alle stalle nel giro di pochi giorni, fatto a brandelli dalla coppia Sterling-James.

IL TABELLINO

CHELSEA-MILAN 3-0

Chelsea (3-4-3): Kepa 6; Fofana 6,5 (38' Chalobah 6), Thiago Silva 7, Koulibaly 6; James 7,5, Loftus-Cheek 6, Kovacic 6,5 (21' st Jorginho 6), Chilwell 6; Mount 6,5 (29' st Havertz 6), Aubameyang 6,5 (20' st Gallagher 6), Sterling 6 (30' st Broja sv). A disp.: Bettinelli, Mendy, Pulisic, Zakaria, Ziyech, Azpilicueta, Cucurella. All.: Potter 7

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Dest 5, Kalulu 6, Tomori 4,5, Ballo-Touré 4,5; Bennacer 5,5 (28' st Pobega 6), Tonali 5; Krunic 4,5 (20' st Gabbia 6), De Ketelaere 4,5 (20' st Rebic 6), Leao 6 (27' st Diaz 6); Giroud 5 (28' st Origi 5,5). A disp.: Mirante, Jungdal, Gala, Coubis. All.: Pioli 5

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 24' Fofana (C), 11' st Aubameyang (C), 17' st James (C)

Ammoniti: Krunic (M), Ballo-Touré (M), Kovacic (C), Tomori (M), Thiago Silva (C)

Espulsi:

Note:

LE STATISTICHE

Il Milan ha perso una gara di Champions League con un margine di tre o più reti per la sesta volta nella competizione, la prima dall’11 marzo 2014, contro l’Atletico Madrid (1-4).

Il Milan ha perso tutte le ultime quattro sfide di Champions League contro avversarie inglesi e in in generale è stato sconfitto otto volte nelle ultime 10 gare contro queste squadre (1V, 1N).

Il Milan ha chiuso una gara di Champions League con solo quattro tiri per la prima volta dal 19 ottobre 2021 contro il Porto, proprio l’ultima occasione in cui non è andato a segno nella competizione.

Il Chelsea ha vinto ciascuna delle ultime due gare di Champions League contro avversarie italiane, dopo che non aveva trovato il successo nelle cinque precedenti (2N, 3P).

Il Milan ha subito almeno una rete in 12 delle ultime 13 gare in competizioni europee – l’unico clean sheet nel parziale è arrivato il 24 novembre 2021, contro l’Atletico Madrid.

Con 22 anni e 301 giorni, Reece James è diventato il più giovane giocatore del Chelsea ad aver segnato e servito un assist nella stessa partita di UEFA Champions League.

Wesley Fofana è il primo giocatore che ha segnato il suo primo gol in assoluto in Champions League in una gara contro il Milan da Stefano Denswil, con l’Ajax nell’ottobre 2013.

Questa è solo la seconda volta in cui il Milan è sceso in campo con solo un italiano (Sandro Tonali) su 11 titolari in una gara di Champions League; in precedenza contro il Liverpool lo scorso 15 settembre 2021 (Davide Calabria).