Milan, Leao, "La contestazione ci fa male. Il pari non è la fine del mondo"

"Il pareggio non è la fine del mondo e dobbiamo rialzarci insieme perché oggi è mancato davvero poco per la vittoria, abbiamo preso una traversa". Rafa Leao non fa drammi dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa. "Cominciamo a capire le idee di Fonseca, ci vuole tempo. Non sempre le partite riescono per come vorremmo. Possiamo cambiare solo la nostra cattiveria davanti la porta. Le idee del mister sono buone, vuole giocare e pressare alto. Serve tempo per questo", ha detto il portoghese a Dazn.