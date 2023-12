Milan, Leao c'è: vola a Newcastle. Kjaer no, Okafor spera. Ibra non si vede

VERSO NEWCASTLE-MILAN

Lo svedese, adesso consulente rossonero, non si è visto a Milanello. Il danese salta l'ennesimo incontro

In attesa di volare a Newcastle, il Milan ha svolto la rifinitura al centro sportivo di Carnago in quella che potrebbe essere l'ultima vigilia europea della stagione. Per evitarlo serve battere gli inglesi (anch'essi in emergenza) a tutti i costi. I rossoneri ci proveranno con Rafael Leao titolare, oggi regolarmente presenze nell'allenamento con i compagni, così come Okafor: lo svizzero corre verso la convocazione. Assente Simon Kjaer: il danese, che pure aveva cominciato a ri-allenarsi in campo, salterà la trasferta Oltremanica.

Pioli quindi, sarà ancora una volta con un solo centrale di ruolo a disposizione, ossia Tomori. Al suo fianco dovrebbe riadattarsi Theo Hernandez, tutt'altro che irreprensibile sabato a Bergamo. A Newcastle non ci sarà invece Bennacer, sebbene sia abile e arruolabile (è fuori dalla lista Champions). Zlatan Ibrahimovic, nominato ieri da RedBird come nuovo consulente del Milan, non si è recato a Milanello a poche ore da un pesantissimo scontro europeo: in ballo ci sono tanti milioni che potrebbero condizionare anche le future mosse sul mercato del club meneghino.

