Ligue 1: poker del Tolosa al Metz, pari negli altri match
19 Ott 2025 - 19:42
Tre le partite giocate nel pomeriggio, valide per la 8/a giornata di Ligue 1. L'unica vittoria è quella del Tolosa per 4-0 sul Metz. Lorient e Brest hanno pareggiato 3-3, mentre Rennes-Auxerre termina 2-2.
