Sassaiola a Fasano all'esterno dello stadio, danneggiate auto polizia

19 Ott 2025 - 20:08

Almeno due auto della polizia, a Fasano, nel Brindisino, sono state danneggiate in seguito al lancio di sassi e bombe carte al termine della partita di calcio che si è disputata questo pomeriggio tra la squadra di casa e l'Andria, valevole per il campionato di serie D. Le prime intemperanze sono partite dal settore occupato dai tifosi andriesi a pochi minuti dal termine della partita e, a quanto si apprende, sarebbe proseguite anche all'esterno dello stadio. Due grossi massi hanno infranto il lunotto posteriore di un mezzo della polizia. Paura, poi, per le diverse famiglie che si trovavano in tribuna coperta in quanto dalla parte esterna dell'impianto sportivo sono state lanciate altre pietre. Per diversi minuti alta tensione fino a quando i tifosi dell'Andria poi sono ripartiti. Le indagini per ricostruire l'accaduto ed individuare i responsabili sono condotte dai carabinieri. 

