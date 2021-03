Milan, l'agente di Mandzukic: "Sta per tornare ad allenarsi, a fine stagione si deciderà se rimane"

QUI MILAN

Il procuratore del croato: "Il rinnovo è legato ad alcune condizioni, ma l'infortunio gioca un ruolo chiave"

Il futuro di Mario Mandzukic al Milan è ancora tutto da definire e a fare il punto della situazione è stato il suo agente, Giovanni Branchini: "Il contratto di Mario è legato ad alcune condizioni - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, ma quando ci sono degli infortuni che non permettono di valutare a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se quelle condizioni non si verificano. Purtroppo a causa di questo stop non ha potuto essere d'aiuto fino ad ora, ma mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un'altra scelta".

L'attaccante croato ha un contratto con i rossoneri in scadenza il 30 giugno, con opzione di rinnovo per un altro anno (non vincolante per il club) al verificarsi di alcune condizioni, tra cui la qualificazione alla prossima Champions League.

Sbarcato a Milano a fine gennaio, l'ex Juve e Bayern ha collezionato appena 5 presenze tra Serie A ed Europa League, prima di fermarsi per un problema muscolare che lo tiene fermo ormai da oltre un mese. Arrivato per ricoprire il ruolo di vice Ibra o far rifiatare uno degli esterni di Pioli, fin qui non è praticamente mai stato in grado di far valere il suo contributo e questi ultimi due mesi saranno pertanto decisivi per il suo destino.