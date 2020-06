Milan, la ricetta di Kessie: "A Lecce dovremo dare di più che contro la Juventus"

I PROPOSITI

Il Milan lunedì a Lecce dovrà "dare di più" di quello che "ha dato a Torino" contro la Juventus. Ne è convinto Franck Kessie, sicuro che la trasferta al Via del Mare sarà "una gara molto complicata". "Siamo in corsa per l'Europa - ha spiegato il centrocampista ivoriano -, tutti vicini in classifica. Dobbiamo cercare di fare punti in tutte le partite per riportare il Milan il più in alto possibile, giocandole tutte come se fossero finali". Kessie: "Dobbiamo giocarle tutte come una finale"

Kessie non pensa al mercato, anche se le richieste non mancano: "Qui mi sento a casa". Ora il pensiero è al campo dopo un lungo stop per la pandemia: "Con il coronavirus abbiamo passato un momento brutto. Per noi non è stato facile stare chiusi in casa e quindi adesso abbiamo tutti tanta voglia di tornare a giocare".

Infine un pensiero al suo ex allenatore Rino Gattuso, capace di vincere il suo primo trofeo con il Napoli: "Sta passando un momento triste per il suo lutto ma adesso per fortuna sta provando anche un po' di gioia, sono molto felice per lui".

A Lecce il Milan dovrà fare a meno anche di Musacchio, come comunicato dalla società rossonera: il giocatore "dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L'operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona".