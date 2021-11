Milan, Pioli teme la Fiorentina: "Avversario duro e Vlahovic è molto forte"

VERSO FIORENTINA-MILAN

"Rebic ha sentito una fitta dopo un colpo di tacco e contro la Viola non ci sarà. Giocherà Leao"

Terminata la sosta per le nazionali, in casa Milan si riparte in campionato dalla delicata trasferta di Firenze con un occhio attento al risultato di Inter-Napoli. E Stefano Pioli tiene alta la guardia. "La Fiorentina è un avversario duro e Vlahovic è molto forte - ha spiegato il tecnico rossonero -. Questo è un match che pesa". "Rebic ha sentito una fitta dopo un colpo di tacco e non sarà del match - ha aggiunto -. Gioca Leao". Getty Images

LA CONFERENZA DI PIOLI

Fiorentina in emergenza in difesa

"Diffido sempre dalle squadre in difficoltà per le assenze. E' successo anche a noi e abbiamo trovato più energie e determinazione. Poi parliamo di una squadra che ha una forte identità e chi giocherà saprà cosa fare. La Fiorentina sarà un avversario molto difficile e duro"

Vlahovic

"E' cresciuto tantissimo. L'ho allenato quando era giovanissimo, ma già faceva intravvedere delle grandi potenzialità. E' un attaccante molto forte"

Rebic e Calabria out

"La squadra sta bene, ma sono dispiaciuto per Calabria e Rebic. Ante ha sentito una fitta dopo un colpo di tacco e non sarà della gara contro la Fiorentina"

L'impatto della sosta

"Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto a casa. A parte Calabria gli altri sono tornati in buone condizioni dalle nazionali. Sono dei professionisti forti, maturi e consapevoli. Già giovedì ho visto molta attenzione, partecipazione e concentrazione. La squadra si sta preparando bene per una partita importante contro la Fiorentina. Dobbiamo essere molto concentrati. Questo blocco di partite fino a fine anno dobbiamo affrontarlo con determinazione e coraggio"

Leao

"E' molto importante giocare allo stesso modo sia in casa che fuori. L'anno scorso dicevano che eravamo favoriti dall'assenza di pubblico, ma quest'anno i risultati stanno confermando che la squadra ha identità. La Fiorentina è un avversario forte che ha qualità e fisicità. Leao ha avuto poco minutaggio in nazionale, l'ho visto bene e carico. Credo sia pronto per dare il suo contributo"

Il lavoro di Italiano

"Italiano ha sempre fatto bene, è un ottimo allenatore. È giovane, ma con le idee chiare. Sta facendo un lavoro importante, dando identità alla sua squadra"

Il Pioli di Firenze

"Ero più giovane, avevo meno esperienza e ho approfittato di ogni situazione per crescere. Sono stato bene da allenatore e da giocatore a Firenze. Per me non sarà mai una partita normale. Anche per il ricordo di Davide, che quando vado a Firenze è ancora più vicino"

Le prestazioni di Kessie

"Io l'ho visto bene e la prestazione nel derby è stata giudicata solo su un episodio dove poteva fare meglio. Ma la prova globale era buona e in crescendo. Stanno bene in tanti a centrocampo e sceglierò chi sta meglio"

Giroud o Ibra

"La prima valutazione dipende dalle condizioni. Chi sta meglio, gioca. Poi valuto le singole caratteristiche rispetto agli avversari. Ieri finalmente avevo tutti i doppioni giusti e potevo scegliere a occhi chiusi. Sono tutti giocatori forti, ma con caratteristiche diverse"

Florenzi

"Non l'ho schierato terzino perché all'inizio ci serviva in un'altra posizione. E' intelligente e può giocare in diverse posizioni. La sua condizioni sta crescendo, anche se il suo minutaggio non è ancora completo. Si gioca il posto con Kalulu"

Ostacolo Fiorentina

"Ha grandi qualità. Aggredisce e vuol fare la partita con intensità e coralità. Dovremo essere bravi a smarcarci ed essere precisi dal punto di vista tecnico per superare la loro pressione. Dovremo essere lucidi e rapidi nella gestione nella palla. Dovremo essere bravi a sfruttare le situazioni che ci concederanno.

Messias

"Sono contento del ritorno in squadra di Messias, mi sta facendo vedere cose molto interessanti. La sua condizione sta crescendo e ha qualità importanti. Ha caratteristiche diverse ed è un mancino. Non ne abbiamo tanti in fase offensiva. Ci darà altre soluzioni. ora ha solo bisogno di giocare e trovare minutaggio"

Il rinnovo

"Non credo che sia il momento giusto per parlarne. Quando ci saranno novità, lo saprete. E' il club che detta i tempi in queste situazioni e non ho mai avuto fretta. Siamo concentrati sul campo, poi le cose si faranno"

Concentrazione alta

"Il gruppo conosce la difficoltà delle partite e sa che è un momento importante del campionato. Le vittorie valgono sempre tre punti, ma la gara contro la Fiorentina pesa tanto. Ci siamo preparati bene e i giocatori sono concentrati e determinati"

L'assenza di Calabria

"Abbiamo le alternative giuste. Sia Kalulu che Florenzi hanno i tempi giusti per coprire e spingere"