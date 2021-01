Milan, la carica di Tomori: "Qui per Maldini e la storia, credo allo scudetto"

MILAN

"Sono qui per Maldini: quando mi ha chiamato ero un po' sorpreso ma non ci ho pensato molto prima di dirgli sì. Al Milan hanno giocato tanti grandi difensori come Paolo, Nesta e Baresi. Voglio fare parte della storia di questo club, fin da subito ho respirato la tradizione", parola di Fikayo Tomori nel giorno della sua presentazione dopo aver esordito ottimamente nel derby contro l'Inter. Per il 23enne difensore nessuna paura: "Sono arrivato con il Milan primo in classifica, dobbiamo credere allo scudetto. Sarebbe un grande risultato. Non dobbiamo avere paura di parlare di scudetto, ci crediamo tutti".

Tomori si è subito ambientato: "Sono molto felice di essere qui. Siamo in un momento positivo, voglio dare tutto il mio contributo. Darò tutto in campo con grande voglia e determinazione. Sono venuto qui in Italia ma nonostante la barriera linguistica mi hanno tutti aiutato moltissimo a comunicare con il mister, è stato un adattamento facile. Poi ho sempre desiderato fare una esperienza nuova, essere qui a Milano e in Italia è il posto migliore per crescere come persona e come calciatore".

Il giovane inglese ha voglia di imparare molto: "È stata una bella sensazione allenarsi con grandi giocatori come Ibra e Mandzukic. Con loro posso imparare tanto, sono pronto anche ad imparare dalla loro personalità. Voglio migliorare e imparare tanto da questi grandi giocatori".

Il 23enne è cresciuto con Lampard al Chelsea: "E' stato il mio mentore, con lui ho passato un bellissimo periodo, sono sempre stato con lui da quando ero bambino. Ora però sono al Milan e sono concentrato solo sul Milan".

In Blues era compagno di Thiago Silva: "Abbiamo parlato poco perché non parla molto inglese, ma mi ha rassicurato e mi ha detto cose belle sul Milan".