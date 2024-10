Milan, l'investitura di Baresi: "Theo un grande, merita la fascia di capitano"

"Fonseca è il nostro allenatore, deve far sentire la sua personalità, il suo credo e la squadra sta rispondendo". Lo ha detto il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, a margine della presentazione del progetto 'In Gioco per il Futuro'. "Il mister forse vuole stimolare un giocatore o il gruppo, è una sua scelta e va rispettata - afferma riguardo la gestione della fascia di capitano che viene posta al braccio di un giocatore sempre diverso - Theo Hernandez è un grande e ha grande qualità, sono 6 anni che è da noi e merita di portare la fascia". E ancora: "Quando sei nella rosa del Milan bisogna essere sempre disponibili a giocare e dare il meglio per la squadra".