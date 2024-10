Ibra, nuova avventura in vista? Starebbe pensando a un ingresso nella boxe

La passione di Zlatan Ibrahimovic per le arti marziali non è certo una grande novità come dimostra la sua cintura nera di taekwondo. Ma dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione clamorosa su un improvviso interesse per la boxe dell'ex attaccante del Milan e attuale consulente senior rossonero. Nel dettaglio, secondo quanto riporta il Sun, il 43enne svedese starebbe pensando a un possibile ingresso nel mondo della crossover Boxing di Misfits.