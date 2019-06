Milan, l'affare Cerci finisce nel mirino della Fifa: regolamento violato?

05/06/2019

In attesa di capire come andrà a finire con l'Uefa la vicenda riguardante la violazione del Fair Play Finanziario, il Milan stavolta finisce nel mirino della Fifa per l'operazione Cerci, arrivato in prestito dall'Atletico Madrid nel gennaio 2015. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club rossonero sarebbe sotto indagine per la possibile violazione dell'articolo 18bis del regolamento sui trasferimenti internazionali: sono infatti vietate le influenze esterne sulle questioni sportive di una squadra.