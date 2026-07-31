Addio Baresi

Il ricordo di Cardinale: "L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre"

Le parole del proprietario del Milan dopo la scomparsa della leggenda rossonera 

31 Lug 2026 - 10:11
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Il Milan e tutto il calcio italiano piangono la scomparsa di Franco Baresi. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche Gerry Cardinale ha voluto ricordare la leggenda rossonera. Queste le parole del numero uno di RedBird: 

"Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del grande Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l'eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell'ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci in silenzio cosa significhi rappresentare questi colori. L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno". 

Baresi, la carriera in foto: 20 anni e due sole maglie

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