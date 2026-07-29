Franco Baresi, il Milan smentisce le notizie sulla morte

Sono ore di ansia per Franco Baresi. La leggenda rossonera era stato operato per la rimozione di un nodulo polmonare ad agosto dello scorso anno e sta affrontando momenti difficili. Le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate tanto da portare ex compagni come Filippo Galli o il vicepresidente del consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, ad esprimere su Internet il proprio cordoglio per la scomparsa della bandiera del Milan, dopo che una voce in tal senso si era diffusa attraverso alcuni media e testate online.