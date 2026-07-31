Il presidente del Genoa era una spia dei servizi segreti rumeni? Il Grifone chiarisce

Alla luce di tale pronunciamento, il Genoa CFC "invita gli organi di informazione a rappresentare la vicenda in modo completo, corretto e rispettoso dell'esito della valutazione dell'autorità competente". La società "diffida, pertanto, dalla diffusione di informazioni parziali e/o inesatte tali da risultare fuorvianti e lesive dei diritti e degli interessi del Club e si riserva di intraprendere ogni opportuna iniziativa a tutela della propria immagine, della reputazione del Presidente Dan Sucu e di tutti i propri tesserati".