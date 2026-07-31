Baresi: lutto cittadino per tre giorni a Travagliato

31 Lug 2026 - 16:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Tre giorni di lutto cittadino per salutare Franco Baresi. Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato, il paese della Bassa Bresciana dove Baresi è nato e cresciuto, ha annunciato che il Comune osserverà il lutto da domenica fino a martedì, giornata in cui saranno celebrati i funerali dell'ex capitano del Milan. Per l'intero periodo le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta e l'amministrazione invita cittadini, associazioni e attività economiche ad aderire al momento di cordoglio con le modalità ritenute più opportune. "È il modo con cui la nostra comunità vuole rendere omaggio a un uomo che ha portato il nome di Travagliato nel mondo, rimanendo sempre profondamente legato alle proprie origini", ha spiegato il sindaco nell'annunciare il provvedimento. Martedì, giorno delle esequie, è prevista la partecipazione di una delegazione istituzionale del Comune alla cerimonia funebre.

Ultimi video

01:56
DICH JURIC PER SITO 31/7 DICH

Monza, Juric: "Sono molto contento e motivato"

00:28
CLIP BARESI ROSE HEYSEL 1990 31/07 SRV

Baresi, il gesto per i morti dell'Heysel: 39 rose sfidando i divieti

01:05
Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

01:15
FIFA vs UEFA: è scontro totale. Gli scenari dopo la proposta di boicottaggio

FIFA vs UEFA: è scontro totale. Gli scenari dopo la proposta di boicottaggio

01:19
Che Juve sarà contro il Nizza?

Che Juve sarà contro il Nizza?

03:47
Franco, capitano per sempre

Franco, capitano per sempre

01:52
Monza, Juric si presenta

Monza, Juric si presenta

02:05
Inter, ecco Stones

Inter, ecco Stones

01:33
Vlahovic, estate da solo

Vlahovic, estate da solo

01:08
Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

03:34
Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

02:00
Conte, auguri e riposo

Conte, auguri e riposo

01:25
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

02:18
Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

01:32
"Unico, vero Kaiser"

Pellegatti ricorda Baresi: "Unico, vero Kaiser"

01:56
DICH JURIC PER SITO 31/7 DICH

Monza, Juric: "Sono molto contento e motivato"

I più visti di Calcio

DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

SRV COCCODRILLO FRANCO BARESI 29/07 SRV

Milan, addio Franco Baresi: se n'è andato il capitano con il 'braccio alzato'

DICH RANIERI SU MOGLIE TRASLOCO 29/07 SRV

Ranieri niente pensione: "Mia moglie? È felice perché…"

Le reazioni al Mancio-bis

Le reazioni al Mancio-bis

DICH MANCINI ITALIA DONNA DELLA VITA 29/07 SRV

Mancini: "Arabia? Ho sbagliato: avevo perso la donna della mia vita, l'Italia"

13 MCH LIBERALI GOL VS VILLARREAL 30/07 MCH

Liberali super gol in amichevole: rimpianto Milan?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:11
Monza, il 4 agosto l'amichevole contro il Milan Futuro
16:39
Europei 2032, Cagliari: il nuovo stadio 'Gigi Riva' presenta la candidatura
16:30
Gullit ricorda Baresi: "Per sempre il mio capitano"
16:21
Baresi: lutto cittadino per tre giorni a Travagliato
BARESI MCH
15:50
Morte Baresi, i funerali martedì alle 11 a Sant'Ambrogio