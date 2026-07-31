Baresi: lutto cittadino per tre giorni a Travagliato

Tre giorni di lutto cittadino per salutare Franco Baresi. Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato, il paese della Bassa Bresciana dove Baresi è nato e cresciuto, ha annunciato che il Comune osserverà il lutto da domenica fino a martedì, giornata in cui saranno celebrati i funerali dell'ex capitano del Milan. Per l'intero periodo le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta e l'amministrazione invita cittadini, associazioni e attività economiche ad aderire al momento di cordoglio con le modalità ritenute più opportune. "È il modo con cui la nostra comunità vuole rendere omaggio a un uomo che ha portato il nome di Travagliato nel mondo, rimanendo sempre profondamente legato alle proprie origini", ha spiegato il sindaco nell'annunciare il provvedimento. Martedì, giorno delle esequie, è prevista la partecipazione di una delegazione istituzionale del Comune alla cerimonia funebre.