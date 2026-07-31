Minuto di silenzio per Franco Baresi in tutte le amichevoli giocate in Italia nel weekend

Tutto il mondo del calcio e dello sport piange Franco Baresi. In ricordo del difensore scomparso nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio, la Figc ha disposto un minuto di silenzio in tutte le amichevole italiane di oggi e del weekend.
Minuto di silenzio per Franco Baresi, il comunicato
"Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana".
In mattinata, il Milan dal ritiro in Australia, a Perth, lo aveva omaggiato con un minuto di raccoglimento al termine dell'allenamento e con un momento in cui mister Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio in mezzo al campo e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia di Baresi al centro.