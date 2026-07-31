Minuto di silenzio per Franco Baresi in tutte le amichevoli giocate in Italia nel weekend

In mattinata, il Milan dal ritiro in Australia, a Perth, lo aveva omaggiato con un minuto di raccoglimento al termine dell'allenamento e con un momento in cui mister Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio in mezzo al campo e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia di Baresi al centro.