Milan, Kjaer pronto al rientro: "Che bello essere di nuovo in campo"

QUI MILAN

Simon Kjaer è tornato ad allenarsi e sarà presto a disposizione di Stefano Pioli. È stato lo stesso difensore del Milan ad annunciare il suo rientro, con un post sui social: "Bello essere di nuovo in campo", ha scritto su Instagram. Il danese ha svolto lavoro personalizzato e sta mettendo nel mirino il derby del 21 febbraio, tappa fondamentale nella corsa allo scudetto. Già per la trasferta di La Spezia, invece, il tecnico rossonero potrà contare su Ismael Bennacer: l'algerino è completamente guarito dalla bronchite, si è allenato in gruppo, e potrebbe anche partire titolare, come non accade ormai dal 13 dicembre.

Bennacer era rimasto a lungo ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, aveva disputato uno spezzone contro il Bologna, ma era poi stato costretto a saltare la sfida col Crotone. Il match contro i ragazzi di Italiano potrebbe essere l'occasione giusta per mettere finalmente minuti nelle gambe in vista del faccia a faccia con l'Inter.

Kjaer era invece fermo per un problema muscolare dal derby di Coppa Italia del 26 gennaio e, nonostante l'affidabilità mostrata da Tomori, Pioli conta di riavere anche lui al meglio per affrontare i nerazzurri in una sfida sulla carta decisiva.

Ancora lavoro a parte e terapie, invece, per Tonali e Brahim Diaz, alle prese rispettivamente con una borsite all'anca e con un problema ai flessori della coscia sinistra.