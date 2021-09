Milan, Kessie ci sarà con la Lazio: Ibra scalpita, vuole giocare

VERSO MILAN-LAZIO

L'ivoriano si è allenato in gruppo. Lo svedese sta bene e potrebbe partire titolare

Sei punti in due partite e la voglia di non fermarsi alla vigilia del ritorno in Champions League. Dopo la sosta per le nazionali e la chiusura del mercato, il cammino del Milan in campionato riparte con una sfida più che ostica contro la Lazio di Sarri. Con Giroud in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al Covid, l'attenzione per lo staff di Pioli è tutto sulle condizioni di Ibrahimovic che, come Kessie, sta provando a recuperare. Lo svedese sta bene e vuole esserci, ovviamente non al massimo della forma. L'ivoriano, sempre alle prese con le difficoltà del rinnovo fuori dal campo, si è allenato in gruppo.

Dopo aver saltato le prime due giornate di campionato contro Sampdoria e Cagliari, Franck Kessie è pronto per riprendere il suo posto in mezzo al campo. E lo farà con ogni probabilità già domenica contro la Lazio dopo essersi allenato con il resto dei compagni, tornando quindi regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match casalingo contro i biancocelesti.

Là davanti Ibrahimovic sta scalpitando per tornare a guidare l'attacco del Milan, lo ha fatto convincendo Pioli e lo staff tecnico, ma anche dimostrando via social la sua via del recupero. Gli ultimi giorni prima della sfida di domenica contro la Lazio saranno decisivi con l'obiettivo, anche vista l'assenza di Giroud, di limitare al minimo indispensabile qualsiasi tipo di rischio. Se non ci saranno intoppi, anche lo svedese potrà partire titolare.

Chi invece potrebbe fermarsi dopo due partite da titolare a buon livello è Rade Krunic che, fanno sapere dalla Bosnia, è stato vittima di un risentimento muscolare al polpaccio e non giocherà contro il Kazakistan.