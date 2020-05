Milan, Kessié è tornato ad allenarsi

MILAN

Il Milan recupera anche l'ultimo tassello della sua rosa. Franck Kessié è infatti tornato ad allenarsi a Milanello dopo aver anticipato di qualche giorno la fine della quarantena grazie a un doppio tampone negativo. L'ivoriano nella giornata di venerdì ha svolto comunque allenamento individuale, ma da sabato sarà aggregato al resto della squadra e comincerà anche lui la preparazione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, che dovrebbe essere il primo appuntamento ufficiale per i rossoneri dopo lo stop a causa dell'emergenza coronavirus.

In mattinata il giocatore ha sostenuto le visite mediche alla clinica "La Madonnina" di Milano, per poi raggiungere il centro sportivo dove, come detto, si è allenato da solo. Kessié era stato l'ultimo dei giocatori rossoneri a rientrare dall'estero, a metà maggio, dopo aver avuto alcune difficoltà a trovare dei voli tra la Costa d'Avorio e l'Italia. In attesa di capire meglio di tempi di recupero dall'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, Pioli ritrova così l'ultima pedina mancante del suo scacchiere.