Chelsea, Maresca: "Vittoria per Pedro Neto, sappiamo quanto era vicino a Jota"

Enzo Maresca ha parlato a lungo di Pedro Neto dopo la vittoria del suo Chelsea contro il Palmeiras ai quarti di finale del Mondiale per Club. Il tecnico italiano si è soffermato sulla decisione dell'attaccante portoghese di scendere in campo nonostante lo shock per la morte dell'amico Diogo Jota: "Abbiamo parlato con Pedro Neto ieri, stamattina e questo pomeriggio e la decisione di giocare o meno è stata completamente sua. Ha fatto uno sforzo fantastico per giocare questa partita, per stare con i suoi compagni di squadra, e apprezziamo molto quello che ha fatto.Ho solo detto ai giocatori che questa vittoria è soprattutto per lui perché sappiamo quanto è stato vicino a Jota e l'impegno che ha profuso. Quindi non c'è dubbio che apprezziamo molto la sua decisione finale".