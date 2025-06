Koopmeiners: "Voglio dimostrare di essere tornato e di essere da Juventus"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Teun Koopmeiners ha parlato del Mondiale per Club e del proprio futuro: "Siamo forti e ci dobbiamo aiutare per crescere tutti insieme. Guardo al futuro con fiducia, credo nelle mie capacità. E voglio dare il cento per cento, come tutti i miei compagni, a partire da questo Mondiale per club. Se mi sento in debito con la Juventus? Si. E al Mondiale e in ogni in allenamento voglio dimostrare di essere tornato e di essere da Juventus. Devo sfruttare questo torneo anche per arrivare al top al debutto in campionato di fine agosto".