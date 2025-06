Mondiale per Club, Tudor: "Contro il Wydad a tutto gas"

"Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti". Igor Tudor ha presentato così la partita che la sua Juve disputerà a Philadelphia contro i marocchini del Wydad AC. Dopo la vittoria per 5-0 nella gara inaugurale, i bianconeri vanno a caccia di un altro successo per ipotecare il passaggio di turno al Mondiale per Club. "Qualificarsi in anticipo sarebbe bello, naturalmente, ma non si può programmare niente", sottolinea il tecnico juventino secondo quanto riportato dal sito internet del club. "Non vedo stanchezza nella squadra, vedo solo entusiasmo e grande piacere di giocare insieme - afferma -. La partita contro l'Al-Ain l'hanno approcciata come piace a me, anche grazie al lavoro che stiamo facendo. Sono felice, con la squadra mi sono trovato bene dal primo giorno e sento una bella energia intorno a noi, anche nel club. Spero si possano fare grandi cose insieme, perché la storia di questo club è fare grandi cose". Vietato, però, pensare al futuro: "Non penso al traguardo, ma a quello che dobbiamo fare allenamento dopo allenamento conclude Tudor - Bisogna vivere nel presente, dal passato si impara e il futuro lo costruiamo oggi. Pensiamo partita dopo partita, cercando di non essere una sorpresa in negativo".