Real Madrid, Xabi Alonso: "Con il Pachuca abbiamo bisogno di vincere"

Alla vigilia della sfida con il Pachuca, il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato così in conferenza stampa: "Ci aspetta una partita intensa, vogliamo giocare bene e vincere. Abbiamo bisogno di vincere e di chiudere con una sensazione migliore rispetto a quella di qualche giorno fa". Poi su Rüdiger "Ha ricevuto il via libera medico ed è stato convocato. Sarà un giocatore molto importante. Bisogna andare gradualmente, ma siamo contenti. Per il resto, non ci sono cambiamenti significativi nel bollettino medico rispetto a qualche giorno fa. Sono infortuni lunghi e serve pazienza".