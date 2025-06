Italia U21, Pirola: " Dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte"

Il capitano dell'Italia Under 21 Lorenzo Pirola ha parlato così in vista della semifinale dell'Europeo, in programma questa sera tra Italia e Germania: "Mi sento più pronto come giocatore, è il mio terzo Europeo e un po’ di partite come questa le ho già giocate. In una gara da dentro o fuori un episodio può cambiare tutto, dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”. Il pericolo numero uno è Nick Woltemade: “E’ un attaccante di qualità, che segna molti gol. Stiamo facendo un lavoro importante a livello difensivo che coinvolge tutti gli undici giocatori in campo, cercheremo di aiutarci l’uno con l’altro anche domani e di dargli meno spazio possibile. Dovremo provare a comandare la partita, visto che abbiamo le qualità per farlo, e a proporre il nostro gioco”.