Milan: insulti razzisti a Maignan nel match con la Juventus

MILAN

Sui social spopola un video in cui una persona bestemmia e insulta il portiere francese nel riscaldamento

Ancora un episodio di razzismo allo stadio e ancora una volta la vittima è un calciatore del Milan. Dopo Bakayoko e Kessie, insultati dai tifosi della Lazio, questa volta è il triste turno di Mike Maignan. Nel corso del riscaldamento prima del match con la Juve, una persona ha bestemmiato e insultato il portiere francese, apostrofato con "Negro, scimmia". La Juve ha attivato le procedure per individuare il responsabile. Getty Images

Il video di quanto accaduto, ripreso con lo smartphone dagli altri spettatori e messo in rete, è diventato presto virale, creando grande sdegno. Già in passato la curva bianconera era stata chiusa per episodi razzisti, nell’ottobre 2018 per i cori indirizzati a Koulibaly. Due anni fa, invece, il club aveva individuato e cacciato un tifoso che aveva offeso la memoria del Grande Torino. Ora con l'ausilio delle telecamere, la Juve spera di far fare la stessa fine al tifoso razzista.



IL COMUNICATO DEL MILAN

"Buongiorno a tutti, vi segnaliamo che in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel pre-partita di Juventus-Milan, il Club rossonero già nella giornata di ieri si è messo in contatto immediatamente con la Juventus, che aveva già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili".

Vedi anche Milan Cori contro Bakayoko, la Procura federale apre un'inchiesta