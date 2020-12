Milan, il vice-Ibrahimovic adesso è un'urgenza

MANOVRE ROSSONERE

Non era nelle previsioni e questo, va da sé, crea complicazioni inattese. Il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che terrà fuori lo svedese per un mesetto circa, costringe il Milan a correre ai ripari e sondare il mercato alla ricerca di un centravanti. Una ricerca complicata che deve tenere conto di diversi fattori. Intanto il lato economico, affatto sottovalutabile, dato che i rossoneri non hanno in questo momento a disposizione il tesoretto necessario per un acquisto di spessore. Quindi per l'individuazione di un giocatore che sia pronto subito, che abbia caratteristiche simili a Ibra e che, soprattutto, accetti di buon grado un ruolo che, una volta tornato lo svedese, sarà necessariamente di secondo piano.

In questo momento non c'è ancora quindi un obiettivo preciso. Nelle scorse settimane si è parlato molto di Thauvin, ma l'attaccante del Marsiglia non è una prima punta e per lui se ne riparlerà in ogni caso in estate, visto il contratto in scadenza. Jovic, sempre ai margini del Real Madrid, era e resta una strada percorribile e potenzialmente a costo zero. Il Milan potrebbe rifarsi sotto con la casa blanca e cercare di ripercorrere per il croato, grande amico di Rebic, la strada individuata per portare Brahim Diaz a Milano. Si tratterebbe, quindi, in questo caso di un nuovo prestito secco con la possibilità di rivalutarne i termini entro giugno e arrivare eventualmente a una cessione a titolo definitivo con le cifre tutte da stabilire. Jovic è un profilo che al Milan piace, ma è anche un giocatore pr il quale il Real oppone sempre una certa, e in parte inspiegabile, resistenza.

Sempre sul solco di giocatori a costo zero e con un profilo tattico sovrapponibile a quello di Ibra, non può essere scartato a priorio Mario Mandzukic. Anche lui croato, anche lui ottimo amico di Rebic, ha qualche controindicazione importante. Intanto l'età, ma questo problema potrebbe essere risolto proprio dall'impiego alternato a Zlatan. Quindi il lungo periodo di inattività, dato che nell'ultimo anno l'ex Juve non ha giocato praticamente mai. Certo è che Mandzukic conosce bene il nostro campionato, dove tra l'altro tornerebbe di corsa (ma occhio all'ingaggio, non è uno che scenda troppo a compromessi), e fisicamente è quanto di più simile allo svedese che ci sia in circolazione.

Profili simili con simili problemi sono quelli di Milik e Llorente. Il secondo ha un ingaggio sostenibile, ma sembra orientato, anche per questioni familiari, a un ritorno in Spagna. Il primo è fermo da tempo come Mandzukic e ha sempre l'incognita delle condizioni fisiche - si legga ginocchio - da valutare attentamente. Certo è che Milik, inseguito sempre anche da Roma e Juve, potrebbe essere un ottimo dodicesimo anche se il Napoli continua a valutarlo attorno ai 12 milioni nonostante il contratto in scadenza e potrebbe tirare troppo in lungo in una trattativa che a quel punto diventerebbe quasi inutile.

Giroud, sempre pronto a lasciare il Chelsea per trovare spazio, è al momento solo uno dei nomi possibili con scarse possibilità che l'operazione possa essere imbastita e andare in porto. Altre possibili soluzioni sono ovviamente allo studio, compresa quella di puntare nuovamente su un giovane che possa poi effettivamente crescere all'ombra di Ibra. In questo senso attenzione a Raiola e ai suoi assistiti. Non vengono mai via a poco, ma sono d'altro canto spesso profili futuribili e di valore. Certo è che questa volta difficilmente il Milan potrà lasciar passare gennaio senza muoversi per un centravanti. Ibra non si tocca, ma il conto con gli anni che passano è già stato amaramente presentato.