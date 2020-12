Napoli, riparte il tormentone Milik. Juve e Fiorentina in pole

NAPOLI

Persi mesi e mesi rimanendo a guardare. Senza alcuna possibilità di giocare e di farsi notare. Arek Milik è ora davvero al bivio della sua stagione. Deve rilanciarsi per non rimanere una figurina. E allora ecco l'unica possibile soluzione: lasciare in fretta il Napoli e rilanciarsi in un'altra squadra di Serie A. Tre, al momento, sono le candidate: Fiorentina, Juventus e Roma. Si ripropone, quindi, lo scenario di questa estate quando l'attaccante polacco rimase appeso al palo e fuori al progetto tecnico di Rino Gattuso.





























































































La linea del club partenopeo è stata, tuttavia, chiara, sin dall'inizio. Il giocatore dovrà essere venduto. Ora pare chiaro che i 20 milioni di euro che la Roma era disposta a sborsare non sono più "attuali" e ci vorrà un offera al ribasso. Ma De Laurentiis rimane categorico: 18 milioni e il bomber parte.

La Juve, che lo aveva cercato perché era nei piani di Sarri, lo vorrebbe solo a parametro zero ed è disposta a offrire un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione. Sulla stessa lunghezza d'onda la Roma: 4,5 al calciatore per cinque anni più i 18 da versare al Napoli. Anche la Fiorentina resta su questo schema con un ingaggio però da 4 mln l'anno.