Milan, il posto di Krunic l’ha preso Terracciano: possibile esordio con la Roma

MANOVRE ROSSONERE

Il jolly ex Verona in rossonero farà soprattutto il centrocampista, non trovano conferme le voci su Matic

© Getty Images Tutto sul campionato. Eliminato dalla Coppa Italia il Milan ora non vuole interrompere la sua rincorsa alla vetta. Sotto gli occhi di Ibrahimovic e Gerry Cardinale attesi in tribuna d'onore, i rossoneri vogliono centrare il terzo successo di fila in Serie A, anche se brucia ancora il ricordo di un anno fa, quando la Roma dall'87esimo al 93esimo riuscì a rimontare il doppio svantaggio. Un 2-2 clamoroso che di fatto aprì la crisi nera del Milan, che nelle successive quattro partite subì 3 sconfitte pareggiando soltanto a Lecce.

Krunic è ormai a Istanbul col Fenerbahce. Per sostituire il bosniaco l'area tecnica rossonera valuta ora l'ex giallorosso Matic, che si è offerto. Il 35enne serbo è in rotta con il Rennes e spinge per tornare in Italia, anche se l'età per la filosofia del club non gioca a suo favore. Per ora i 5 milioni di euro incassati da Krunic sono serviti per incorporare nella rosa Terracciano, che domani potrebbe esordire anche in campionato.

Okafor è pronto a rientrare tra i convocati, così come Adlì torna dal primo minuto a centrocampo. In attacco Giroud ritrova una maglia da titolare con Pulisic e Leao ai lati.

