Milan, il messaggio di Leao: "Inutile correre contro il tempo"

IL MESSAGGIO

Il campione portoghese non ci sarà contro lo Spezia per infortunio: "Ogni cosa ha il suo tempo"

© Getty Images "Tutto a tempo debito, inutile correre contro il tempo". Rafael Leao è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso i propri social scatenando, come sempre, le reazioni dei tifosi del Milan. L'infortunio del portoghese ha tolto un protagonista alle semifinali di Champions League, ma la speranza di Pioli e dell'ambiente rossonero è di averlo a disposizione per il ritorno. Per farlo Leao deve guarire completamente dall'elongazione muscolare che lo ha colpito e anche contro lo Spezia in campionato lo terrà fuori.

Al netto di messaggi subliminali da decifrare, l'interpretazione del messaggio social di Leao riguarda proprio i tempi di recupero. "Tutto ha il suo tempo" inteso come quello necessario per recuperare a livello muscolare, "inutile correrci contro" è l'invito rivolto a se stesso per non forzare i tempi.

Un'altra ipotesi potrebbe riguardare anche la telenovela del rinnovo contrattuale che, però, a quanto risulta è ormai una formalità. L'accordo tra il Milan e il giocatore è già stato trovato e dopo la Champions verrà ufficializzato.