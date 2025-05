"Per loro non sarà come all'andata, siamo in casa e San Siro è uno stadio in cui è sempre difficile giocare. Noi faremo di tutto per arrivare alla finale". Parole del portiere dell'Inter Josep Martinez a Dazn dopo la vittoria sul Verona pensando alla sfida di Champions contro il Barcellona. "Fermare Yamal? Impossibile no, ma è forte. Dobbiamo cercare di raddoppiarlo e di non fargli fare la giocata, per il Barcellona è molto importante".